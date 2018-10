Violência doméstica

Lista de centros de aconselhamento e apoio às vítimas, casas de apoio para mulheres e crianças por cantão: Aargau (AG) e Solothurn (SO), Opferhilfe, 062 835 47 90 Appenzell Innerhoden (AI), Appenzell Ausserrhoden (AR) e St Gallen (SG): Opferhilfe, 071 227 11 00 Basel-Landschaft (BL) e Basel-Stadt (BS), Opferhilfe 061 205 09 10; Frauenhaus Basel, 061 681 66 33 Bern (BE): Opferhilfe-Beratungsstelle, 031 370 30 70; Frauenhaus Bern, 031 332 55 33; Frauenhaus und Beratungsstelle der Region Biel / Solidarité femmes région biennoise, 032 322 03 44; Frauenhaus Thun-Berner Oberland, 033 221 47 47; LANTANA – Biel, 031 313 14 00; Service d’aide aux victimes / Beratungsstelle Opferhilfe, 032 322 56 33; VISTA – Thun, 033 225 05 60 Fribourg/Freiburg (FR): Centre de consultation LAVI pour les femmes / Solidarité Femmes

Opfer-Beratungsstelle für Frauen / Frauenhaus Fribourg/Freiburg, 026 322 22 02 Genéve (GE): Centre de consultation LAVI, 022 320 01 02; Solidarité Femmes Genève, 022 797 10 10 Glarus (GL): Opferberatungsstelle des Kantons Glarus, 055 646 67 36 Graubünden/Grigioni/Grischun (GR): Opferhilfe-Beratungsstelle Graubünden/Grigioni/Grischun, 081 257 31 50; Frauenhaus Graubünden, 081 252 38 02 Jura (JU): Centre de consultation LAVI – Jura, 032 420 81 00 Luzern (LU): Opferberatungsstelle des Kantons Luzern, 041 227 40 60 Neuchâtel (NE): Centre de consultation LAVI – Neuchâtel, 032 889 66 49 Nidwalden (NW): Beratungsstelle Opferhilfe Kanton Nidwalden, 041 618 44 81 Obwalden (OW): Kantonales Sozialamt Obwalden, 041 666 64 62 Schaffhausen (SH): Fachstelle für Gewaltbetroffene, 052 625 25 00 St Gallen (SG): Frauenhaus St. Gallen, 071 250 03 45 Kanton Schwyz (SZ) und Uri (UR): Opferhilfe-Beratungsstelle Kanton Schwyz und Uri, 0848 821 282 Thurgau (TG): BENEFO-STIFTUNG – Thurgau, 052 723 48 26 Ticino (TI): Servizio per l’aiuto alle vittime di reati – Ticino, 91 814 75 02 / 08

Vaud (VD): Centre de consultation LAVI, 021 631 01 52

Valais/Wallis (VS): Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder, 079 628 87 80

Zürich (ZH): BIF Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft – Zürich,

044 278 99 99; CASTAGNA, 044 360 90 40; Frauenhaus Winterthur, 052 213 08 78; Frauenberatung sexuelle Gewalt, 044 291 46 46; Frauen-Nottelefon, 052 213 61 61; Mädchenhaus Zürich, 044 341 49 45; Opferberatung Zürich, 044 299 40 50; FIZ – Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, 044 436 90 00; Frauenhaus Zürich Violetta, 044 350 04 04 Zug (ZG): eff-zett das Fachzentrum Opferberatung, 041 725 26 50; triangel Beratungsdienste – Opferberatung, 041 728 80 80