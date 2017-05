Vinhos de José Maria da Fonseca no Vintage 67

Os vinhos de José Maria da Fonseca têm quase dois séculos de história, exercem a sua atividade vinícola desde o ano de 1834. Fruto de uma família vocacionada e com uma paixão incomensurável em fazer bons vinhos, conseguem, assim, chegar aos dias de hoje com um leque de vinhos de enorme qualidade e de enorme prestigio. Muitos deles de fama internacional, dado que é um dos mais antigos produtores de vinhos de mesa e de Moscatel de Setúbal. Assim, Rui e Mariana Lourenço deram a conhecer estes vinhos aos seus clientes e amigos no seu local em Ittingen, no Vintage 66, no passado dia 24 de março. Fazer vinho é uma arte, uma paixão que muitos poucos conseguem elevar todo o esforço e espirito dos seus criadores, dos bons néctares. O Vintage 67 absorveu toda essa filosofia de vida e de bem-estar, ao comercializar os melhores vinhos que o nosso país produz. Manuel Gomes também marcou presença neste acontecimento.

