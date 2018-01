Vinhos da Quinta dos Murças no restaurante Oliveiras em Lachen

Vinhos de enorme qualidade vieram à Suíça e passaram por diversos e conceituados restaurantes, entre estes, o Restaurante Oliveiras em Lachen, onde pudemos testemunhar a eloquência destes néctares de eleição. José Barreto, diretor comercial dos vinhos da Quinta dos Murças, confidenciou-nos que é um privilégio que os vinhos tenham tão boa aceitação no mercado helvético, e que isso se deve muito ao empenho e ao excelente trabalho da Gomesweine, na pessoa de Rui Lourenço, que tem dado a conhecer estes néctares de prestigiada qualidade, vinhos do Douto da Casa Esporão, a este mercado competitivo e exigente. A Quinta dos Murças situa-se na margem direita do Douro e desde logo despertou um interesse acrescido aos enólogos da Casa Esporão, que viram todas as potencialidades desta quinta, que impressiona pela sua beleza natural das suas encostas e declives. Depois de adquirirem a Quinta, foi o tempo da sua recuperação e não houve pressa em se esperar para se obter os melhores resultados das vinhas, em que as suas uvas se traduzem em néctares complexos, intensos, vivos e plenos de sabedoria. Destacamos o vinho Assobio, um vinho com os taninos bem fundidos e de acidez equilibrado, acessível na qualidade e preço. Mas, ne verdade, o vinho que nos impressionou foi o Quinta dos Murças Margem, com uma cor forte, que envolve o paladar numa procura intensa em que sobressai aromas de frutos maduros, com uma acidez equilibrada e nobre. Os clientes do restaurante Oliveiras enalteceram os néctares aliados a uma cozinha de eleição e refinada; todos os ingredientes para enaltecer o deus baco, para os vinhos e os deuses Jano e Abundantia para a comida, mas, claro está, premiada com o saber do mestre Oliveira.

