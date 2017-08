UNITRE entrega diplomas em Lucerna

A Unitre, a universidade para todos aqueles que desejam aprender em italiano, espanhol e português, realizou a cerimónia de entrega dos diplomas a todos os docentes de diversas áreas e temas que fizeram parte dos cursos do ano académico de 2016/2017. Assim, na Sala Papa Giovanni, em Emmenbrucke, antes da cerimónia da entrega, o popular moderador da RAI, do conhecido programa Voyager, Roberto Giacobbo, falou do seu livro mais recente, “Conhecemos de verdade Jesus?”. E de verdade suscitou o interesse de toda a plateia, dado o alcance das suas palavras em relação à pessoa de Jesus Cristo, dado que ele viveu e existem provas documentais de que, antes de se revelar, ele teve um percurso de vida. Parabéns ao Jorge Esteves e à Célia Rodrigues pelo seu empenho e em teimarem em ser uma ponte entre a comunidade portuguesa e os cursos em Língua portuguesa da UNITRE, com assuntos e aulas que são de verdade muito interessantes. E parabéns aos docentes e que estes possam continuar a dar o melhor de si, num mundo intelectual restrito, e que por vezes não merece a devida atenção por parte da comunidade portuguesa. Pode ser que algo mude no futuro.

Publicidade