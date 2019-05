Um milhão de euros, transferência recorde para o jovem Christian Marques

O enorme talento do Grasshopers, Christian Marques, foi vendido por um milhão de euros ao Wolverhampton, em Inglaterra. Assim, o jovem jogador, 16 anos de idade, será jogador do clube inglês e irá viver para Inglaterra onde lhe espera um contrato fantástico. O Christian nasceu no dia 15 de janeiro de 2003, começou a jogar futebol no F.C Dubensdorf e bem cedo começou a dar nas vistas, sendo que foi logo convocado para jogar na seleção helvética. Dupla nacionalidade, os pais são naturais de Castro D`Aire, e o empresário do Christian é o conceituado e famoso Jorge Mendes, que todos conhecem por ser também o empresário do Cristiano Ronaldo. Assim, Christan é o primeiro jogador português da comunidade a ser transferido por soma avultada, tendo em conta a sua idade, 16 anos. O pai do jovem jogador, Rui Marques, deu-nos conta do acontecimento e na nossa próxima edição iremos dar conta desta transferência que bate todos os recordes de jogadores portugueses na Suíça, pelos valores envolvidos.

Publicidade