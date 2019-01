Um jovem empreendedor a louvar!

Miguel Oliveira é um jovem empresário a 100 à hora, que faz honrar a nova geração de empreendedores lusitanos na região de Bienne/ Seeland. Casado, com dois filhos, oriundo da Póvoa de Varzim.

Vindo muito jovem para a Suíça para junto do Pai (Pedreiro), aqui completou a escola primária e secundária, depois fez uma aprendizagem de chapeiro na Amag Bienne, e, com o seu CFC (diploma) no bolso, encontrou um posto de trabalho facilmente numa carroçaria, aonde trabalhou vários anos. Passados alguns anos, tomou a gerência da empresa e acabou por ser patrão.

Trabalhando e praticando futebol, que é o desporto da sua paixão, Miguel foi um talentoso jogador da região muito admirado e acarinhado pelos profissionais de futebol que rápido viram nele um talento inato, e jogou em vários clubes da região como Bienne juniores elites, jogou nos sub 15 e nos sub 21 em Yuong Boys Berna. Um acidente nos ligamentos veio cessar o sonho de ser um profissional, mas, uma vez recuperado, ainda jogou em Grenchen na primeira liga, passando depois pelo Aroura, Orpond e Pieterlen, sendo também treinador deste último. Hoje ainda joga futebol no Clube de Aegerten da 3.a liga. Casou-se e formou família, construíu uma magnífica vivenda em Aegerten, na margem direita da Aare . Mais tarde comprou uma segunda e terceira garagem, além disso é sócio de uma discoteca na cidade de Bienne. Miguel é um dinâmico empresário cheio de ideias e que se sabe rodear de bons colaboradores; é um verdadeiro chefe de empresa moderno e os 36 funcionários formam uma equipa mítica às suas ordens. Miguel tem uma paixão pela cultura dos automóveis, organiza eventos de dimensões gigantescas, organizou no estádio Tissot-Arena de Bienne uma manifestação de carros OLD TIME, com algumas centenas de carros que vieram de toda a Suíça, e aí estiveram expostos para bem dos olhos de centenas de admiradores; foi um sucesso único na região. Organiza também eventos na sua discoteca JOYA CLUB em Bienne, com uma filosofia latina e lusófona, e a nossa comunidade está muito presente nestes eventos. No dia, 5 de outubro, faz vir de Portugal o famoso e simpático cantor TOY qur vai atuar e criar uma noite memorial para todos os compatriotas; e o jornal Gazeta estará presente para fazer um relato do evento. As movimentações culturais de Miguel vão continuar a trazer à comunidade Portuguesa de Bienne a alegria para que as saudades não sejam tão pesadas e Portugal se torne mais próximo. Os pontos fortes da sua vida foram a passagem de funcionário a patrão, dizendo que é melhor ter uma má decisão do que não ter decisão nenhuma.

O segredo do seu sucesso: ouvir, decidir, respeitar, e ser honesto.

O que mais gosta como chefe: ajudar a crescer os seus colaboradores.

A especialidade de Portugal que mais aprecia: os camarões.

A música que mais ouve: a latina.

O jogador que mais aprecia: CR7.

Miguel, o Gazeta deseja que continues a ter o merecido sucesso!

José Duarte