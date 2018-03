O grupo musical Triangulo Zap é um dos mais antigos no seio da nossa comunidade. Paulo Martins, José Santana e Sandra Ferreira constituem este trio que ao longo dos anos têm animado muitas festas, com muita qualidade e com muito profissionalismo. De verdade que existem muito grupos e que atuam há muitos anos e que conseguem granjear toda a sua classe nas festas onde atuam. O Triangulo Zap pertence a esse lote restrito com toda a certeza.

