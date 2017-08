Torneio de futsal feminino em Glarus

Futebol feminino em grande destaque no seio da comunidade, assim a equipa feminina Bad Girls, equipa de futsal feminina do Clube Gândara, jogou contra a equipa Queens. Um jogo muito bem disputado até ao ultimo momento, tanto que se teve de recorrer da marca das grandes penalidades para decidir a equipa vencedora. Pois foi a equipa do Queens que levou a melhor num clima de verdeiro espirito desportivo e que se vai voltar a repetir. O pavilhão de Glarus foi palco, assim, de um bonito jogo feminino e também foi a prova que elas também sabem jogar à bola. Uma palavra de agradecimento à Eduarda Patrícia que nos facultou as fotos e a informação deste bonito acontecimento. Vamos estar atentos ao próximo jogo das senhoras.

