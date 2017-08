Torneio de futebol dos Amigos de Sarnen

Partilhar no Facebook

Mais uma vez os Amigos de Sarnen organizaram o seu torneio de futebol, em Stalden, em que a equipa Churrasco 37 foi a vencedora, ao levar de vencida na final os Amigos de Schwyz. Uma curiosidade: a equipa vencedora repete a proeza nos últimos 3 anos, o que demonstra que tem qualidade e que se empenha em dar o seu melhor, com sucesso, como pudemos verificar. Existem muitos torneios no período estivo, e os portugueses estão sempre muito ativos em proporcionar o melhor. Parabéns à equipa do Churrasco 37 e parabéns aos Amigos de Sarnen por terem organizado este belíssimo torneio.