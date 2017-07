Rolando Faria da Central Lusitana obteve mais um diploma

A Central Lusitana foi fundada no dia 30 de setembro de 2010 como uma empresa pessoal, sem funcionários e inicialmente com o escritório em Ennetmoos.

O Rolando Faria desde logo começou a colocar em prática toda a sua dedicação e saber com a colaboração de 4 mediadores em part-time.

Assim, no dia 1 de fevereiro de 2012, esta jovem empresa Central Lusitana contava com cerca de 800 clientes, quando mudou as suas instalações para a rua principal da Vila de Sarnem, cantão de OW. Foi nesse mesmo ano que entrou em funções a primeira e ainda atual assistente de escritório bem como o primeiro conselheiro financeiro a tempo inteiro. Com o passar do tempo o número de comerciais ascendeu a 8, distribuídos estrategicamente por diversos cantões da Suíça de forma a poder dar assistência às inúmeras solicitações da nossa comunidade.

Por motivos de crescimento evidente, a Central lusitana viu-se obrigada a mudar de novo o seu escritório, no passado mês de março de 2016, sempre em Sarnen, mas agora com 2 funcionários efetivos e com um espaço físico amplo e muito funcional. Uma estrutura bem delineada para servir cada vez melhor os inúmeros clientes desta empresa. No mês de setembro de 2016, a Central Lusitana deixou de ser uma empresa em nome individual para ser uma empresa Limitada, passando o seu registo comercial a ser CL-Centrallusitana GmbH. O Rolando Faria nunca deixou de se valorizar profissionalmente, participando em diversos cursos e obtendo excelentes classificações. O último permite-lhe tratar com o mais alto sentido académico e profissional, na área da mediação de Seguros, com o seu diploma VBV, em todos os seus aspetos e vertentes.

Em todos os ramos, salientamos os de mediação de crédito ao consumo, preenchimento de impostos para pessoas sem estatuto jurídico, seguros pessoais e sociais (ramo vida)/ seguros em todas as vertentes para pessoas privadas bem como para empresas (ramo não vida) / direito (advocacia) / e direito ao mediador (direitos e obrigações).

Além destas competências, foram atribuídas a esta empresa menções honrosas e louvores de algumas das maiores empresas seguradoras na Suíça, pela qualidade dos serviços prestados. Com o empenho e dedicação em obter o seu último diploma, o Rolando Faria deseja pedir a compreensão e desculpa por não ter estado tão presente nos últimos meses, mas agora, com o desejado diploma nas mãos, este jovem empresário tem uma ferramenta reconhecida academicamente pelas altas instituições do sector helvéticas, para valorizar os serviços e apoio aos seus clientes e amigos, dado que a competência e qualidade do seu trabalho é algo que esteve sempre presente e nunca foi colocado em questão.