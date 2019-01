Reunião anual da Lusomotards

A Lusomotards realizou no passado dia 27 de Outubro a reunião anual no centro português em Luzerna, organizada pelos Anjos da Estrada; a mesma foi presidida e dirigida por Jorge Lima, Nuno Vicente e Jerónimo Marreiros.

Estiveram presentes 14 dos 18 motoclubes inscritos na Lusomotards. A Lusomotards este ano teve mais 2 motos clubes que se associaram à Lusomotards; foram eles os BLACK SKULL e os AMIGOS da ESTRADA de OFTRINGEN; a eles e a todos os que estiveram presentes a Lusomotards agradece a presença nesta assembleia geral.

Assim sendo, entre entradas e saídas, a Lusomotards para o ano de 2019 conta com 18 moto clubes associados. Não fazem mais parte da Lusomotards o moto clube TEMPLÁRIOS e moto clube ACELERAS. Com as duas novas entradas a Lusomotards continua o ano de 2019 com 18 moto clubes associados.

Como mandam os estatutos da Lusomotards, de dois em dois há que mudar os membros dirigentes da Lusomotards; nenhum dos presentes se quis voluntariar para os cargos da mesma pela razão de dizerem que não se deve mudar o que está bem; nesse sentido a Lusomotards ficou por mais 2 anos com os mesmos membros diretivos, Jorge Lima dos Tartarugas, Nuno Vicente dos Raspa Alcatrão, e Jerónimo Marreiros dos Piratas da Engadina.

A Lusomotards este ano irá oferecer aos “moto clubes associados” uma bandeira da Lusomotards e uma lembrança referente ao ano corrente, que assinala e certifica o moto clube associado. As lembranças e certificados não foram entregues na reunião como normalmente é habitual; devido ao atraso do transporte, as mesmas só chegaram um dia após a reunião, ou seja dia 28.

Entre vários pontos de assunto na ordem de trabalho, um dos importantes é o agendamento de eventos e concentrações dos “moto clubes associados” à Lusomotards.

As concentrações ou eventos motards para 2019 de moto clubes associados são os seguintes:

Cavalos das Estradas – 11 e 12 de maio

Moto Clube de Aproz- 18 e 19 de maio

Cavaleiros Voadores – 25 e 26 de maio

Monta na Cabra – 1 e 2 de junho

Os Tugas – 8 e 9 de junho

Piratas da Engadina – 15 e 16 de junho

Red Line – 22 e 23 de junho

Motards do Futuro – 30 de junho

Raspa Alcatrão – 24 e 25 de agosto

Black Skull – 31 de Agosto e 1 de setembro

Tartarugas – 7 e 8 de setembro

Anjos da Estrada – data por definir

Clube Motard Rotações – sem nada agendado

Amigos da Estrada de Oftringen – sem nada agendado

NOTA: Os eventos dos moto clubes mencionados podem ser sempre alterados pelos mesmo sem antes informar a LUSOMOTARDS.

A próxima Assembleia Geral ficou agendada para o dia 26 de outubro e será organizada pelos Cavaleiros Voadores.

A Lusomotards agradece aos Anjos da Estrada pela organização da Assembleia geral e a todos os presentes na mesma.

Após a reunião seguiu-se o tradicional convívio ajantarado.

Jerónimo Marreiros