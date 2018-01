Portugueses que regressam em definitivo com dificuldades em trocar a sua carta de condução helvética em Portugal

As autoridades helvéticas estão reticentes em conceder a prova de veracidade da carta de condução helvética a um português, que esteja na iminência de regressar em definito a Portugal. Inclusivamente, emitiram uma carta escrita em português, que dão a todos os portugueses que solicitam a prova da sua licença helvética, que foi trocada por uma portuguesa, emitida por Portugal, aquando da sua chegada à Suíça—e aqui entra o absurdo por parte das autoridades portuguesas—que recusam trocar essa mesma licença helvética, por aquela que deveria ser igual à inicial, se estes não acompanharem a respetiva prova de veracidade por parte da direção geral de viação helvética. Podemos perguntar: O que é que se passa? Não será uma falta de tolerância e de respeito por todos aqueles que desejam regressar ao seu país em definitivo e que desejam regularizar a sua situação, dado que efetivamente todos os portugueses tiveram de trocar a sua carta de condução, quando chegaram à Suíça, essa mesma, que foi obtida em Portugal e de certeza que existem os respetivos registos da obtenção dessa mesma carta. Uma birra que está a prejudicar centenas de portugueses e esta é mais uma falta de compreensão por quem tutela a pasta da emigração e que já deveria ter feito algo para resolver esta questão. Podemos dizer que alertamos por diversas vezes os deputados da emigração, como as autoridades consulares, e foi-nos comunicado que a Suíça tem de ratificar um tratado. Mas, mesmo assim, perguntamos; então um português obtém a sua carta em Portugal, de certeza que haverão registos, ausenta-se para um outro país, troca a sua carta para poder conduzir no país de acolhimento, e no seu regresso a sua licença deixa de ser válida? Mas o que é que se passa? Haja um pouco de compostura e de respeito por quem sai do seu país à procura de uma vida melhor.

Publicidade