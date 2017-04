Padre José Carlos demitiu-se em Neuchâtel

O Padre José Carlos da Missão Católica Portuguesa de Neuchâtel pediu a demissão das suas funções de pároco por não concordar com as novas diretrizes da direcção da Missão Católica Suíça que não quer mais a comunidade portuguesa na Basílica da cidade, a Igreja Vermelha, deslocando-a para uma outra Igreja. Por esta e por outras razões, o Padre José Carlos achou por bem pedir a demissão e assim terminará a sua atividade pastoral no próximo mês de Setembro. A comunidade portuguesa é a mais numerosa no cantão e servia-se deste local de culto há muitos anos e foi sempre o ponto de encontro e de celebração dos portugueses.

