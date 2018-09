Os 100 Chumbo dedicam-se a ações sociais

O popular grupo de motard de Neuchatel, os 100 Chumbo, são conhecidos por se envolverem em causas sociais. Assim, no passado dia 17 de junho levaram a quantia de 3000 francos a uma associação, a ARTEC, que se dedica a acompanhar e a apoiar crianças que sofrem de doenças graves. O dia foi muito divertido, o aniversário desta associação realizou-se em Orbe, e a alegria de todos foi bem patente e foi possível os miúdos andarem de motas com os elementos dos 100 Chumbo. Foram 41 motas e um gesto simbólico para uma associação que celebrou 31 anos de atividade a dar o melhor conforto possível a quem sofre de doenças que muitas vezes não deixam muitos motivos para sorrir. No entanto, com a força de vontade, aliada à solidariedade de todos, muito se pode conseguir e foi isso mesmo que os 100 Chumbo fizeram. Pedro Feiteira, um dos fundadores do grupo 100 Chumbo, confidenciou-nos que este grupo motard de cariz familiar tem sempre como objetivo apoiar causas sociais, nunca descurando a paixão pelo mundo das duas rodas.

