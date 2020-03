Obrigado, Dr. José Luís Loureiro

Não posso deixar de agradecer publicamente ao Dr. José Luís Mateus Loureiro pelo seu percurso imaculado ao serviço de Portugal, e da comunidade portuguesa, na circunscrição de Zurique, no Consulado de Portugal, desde os finais do ano de 1988. Chegou o momento de gozar a merecida reforma, caro amigo. A sua forma de ser, apaziguadora, tolerante, conciliadora, foi sempre o seu mote e apanágio, mesmo em situações muito difíceis. E eu sei do que estou a falar. A sua envolvência espiritual com a Comunidade Católica fica elevada com a sua prestimosa colaboração junto do grupo coral e a sua envolvência na defesa dos valores cristãos que nos une. Desde que o jornal Gazeta foi fundado, há quase 22 anos, em todo o momento, pudemos contar com a simpatia e a ajuda do Dr. Loureiro. Por tal, muito mesmo lhe agradecemos. No entanto, claro, tudo na vida tem um princípio e um fim. E muitas vezes esquecemo-nos disso mesmo. Mas, agora, chegou o momento de se viver uma outra fase da vida, e temos a certeza de que será sempre na defesa dos valores da solidariedade, da amizade e da fraternidade. Sem distinção de classes, mas sempre com a sã convivência, como sempre foi construído o seu percurso ao longo dos anos. O Dr. Loureiro é natural da freguesia de Arcozelo, concelho de Gouveia, distrito da Guarda. No desempenho das suas funções no Consulado de Portugal em Zurique, como chanceler, foi o braço direito de muitos e muitos diplomatas, no seu desempenho de Cônsul, e sempre com a lealdade institucional que as suas responsabilidades exigiam. Os seus colegas de trabalho não deixaram passar o momento e uniram-se numa pequena, mas sentida e emocionante, festa de despedida, no passado dia 27 de janeiro. E vai deixar tantas saudades, no seio da comunidade portuguesa em Zurique, e no Consulado de Portugal… Os meus maiores votos de felicidades e que este seja um novo ciclo que se deseja que se prolongue por muitos e bons anos. Obrigado!

A. Sá