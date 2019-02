O Natal da Arca de Regensdorf

No passado dia 9 de dezembro, a coletividade festejou o Natal a rigor, que contou com a presença do Pai Natal, para a alegria de todas as crianças presentes. Como vem sendo hábito, todos os anos, foram distribuídos presentes aos mais pequenos, que deram um brilho muito especial a esta época, que não deixa ninguém indiferente. Sem a alegria, o entusiasmo, a esperança, a solidariedade e o empenho de todos por uma época que é diferente por si mesma. Foi apresentada a nova direção, sempre com o Bruno Duarte como presidente, para mais dois anos de mandato, que tem elevado os valores associativos e com um excelente desempenho. Foi apresentada, também, uma nova equipa no serviço de restauração, com o José Carlos e Alice Xavier como responsáveis, que têm merecido os mais rasgados elogios pela qualidade gastronómica e pelo serviço de excelência que apresentam. Vamos continuar a acompanhar a atividade e os acontecimentos desta coletividade com a maior satisfação, dado que são uma referência na comunidade portuguesa local. Uma palavra para o escritor da comunidade José Rodrigues, que esteve presente e falou da sua obra a todos os presentes. O escritor da comunidade tem um percurso de vida muito enriquecido pela sua experiência de escuteiro, que com a sua escrita poética envolve diversos projetos solidários.

