O meu amigo Palhaço Pipo

Eu tenho um amigo palhaço. O meu amigo palhaço chama-se Pipo. Tudo começou desde muito novo e foi na Suíça que ele começou a dar os primeiros passos nesta difícil arte de comunicar e de fazer rir as pessoas. Creiam que não é fácil. Mas o meu amigo Pipo tem muita arte e muito talento e nunca me canso de o ver quando tenho a oportunidade de o encontrar nas imensas festas em que participa. Ilumina uma enorme simpatia e o Pipo tem imensa piada. A sua arte chegou até aos suíços, italianos, espanhóis e todas as nacionalidades gostam do meu amigo Pipo.

O Pipo é poliglota, fala muitos idiomas, e em todos eles diz as coisas com muita piada. Depois, ainda faz uns truques de magia, não sei como ele conseguiu aprender aquilo tão bem, nem tão pouco sei como ele faz, se calhar aprendeu com o Luís de Matos ou o David Copperfield, quem sabe. O que sei é que o meu amigo Pipo correu atrás do seu sonho e conseguiu a admiração de todos através do seu trabalho, com muita perseverança e muita dedicação. Nem todos têm a coragem de abraçar os seus sonhos e de fazerem aquilo que gostam. Desistir de um sonho por vezes é mais fácil do que enfrentar. O meu amigo Pipo nasceu em Abrantes, e veio ao mundo com o nome de Filipe Esteves. Vive na Suíça desde o ano de 1994 e desde logo frequentou muitos cursos de animação, magia e de entretimento.

Que coragem, Pipo, em abraçares este mundo em terras alheias e começares a construir um nome neste mundo de arte que é deveras difícil e muito exigente. Vi-te na festa da Comissão de Pais de Zug, coloquei-me a um canto e senti uma enorme vontade de escrever estas palavras, porque de verdade tu mereces todos os louvores; pela tua força em dar o melhor de ti aos outros, e sentires-te feliz e radiante perante o teu mundo. A vida tem imensos obstáculos, todos nós o sabemos, as tristezas e a mágoa por vezes são superiores e escurecem um pouco o nosso caminho. Felizmente temos pessoas que com o seu engenho de boa disposição tornam tudo um pouco mais fácil.

Podem visitar o meu amigo Pipo na sua página www.pipo-the-clown.ch.