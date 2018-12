O Jardim da Saudade, em La Chaux-de-Fonds, com uma obra do artista Telmo GUERRA

No ano passado, aquando da manifestação « Olá Portugal », criada pela Associação Vivre La Chaux-de-Fonds, as autoridades comunais da cidade quiseram juntar-se a este evento, homenageando as comunidades estrangeiras, assinalando o seu contributo e a sua importância no progresso da freguesia, dedicando-lhes um local na cidade.

Assim, a Comissão de Toponímia escolheu chamar ao parque situado entre a Rua de la Serre e a Rua du Parc, 139, « Jardin de la Saudade » ( Jardim da Saudade) .

Com o acordo do proprietário Prèvoyance.ne, este local foi inaugurado a 11 de Outubro de 2017, na presença do Conselho Comunal incorpore, da Dra. Ester Vargas, representando a Embaixada de Portugal, e de diversas personalidades da cidade e das Comunidades estrangeiras.

Para enriquecer e embelezar um pouco mais este magnífico parque, Telmo GUERRA propôs fazer uma obra, ou seja, um painel composto de 9 azulejos, medindo 150 cm por 150 cm. E é, de facto, um magnífico painel com três das figuras emblemáticas nascidas na cidade (Le Corbusier, Blaise Cendrars et Monique Saint-Hélier), illustrando o espírito da saudade que nós portugueses tantas vezes evocamos, sobretudo quando vivemos longe dos que nos são queridos e do nosso país. Pelo trabalho e a fim de celebrar este sinal de estima para com a comunidade portuguesa, a Comuna de La Chaux-de-Fonds acordou financiar esta obra, assim como o proprietário do local, prévoyance.ne, deu a sua autorização para a colocação do referido painel. Assim, no passado dia 26 de setembro, quarta-feira, pelas 18 horas, foi inaugurado o painel do artista e tal contou com a presença do embaixador de Portugal em Berna, Dr. António Ricoca de Freire, de São Belo, uma cara amiga e ativista no seio da comunidade há muitos anos, entre autoridades locais e muitos outros convidados, no JARDIN de la Saudade, Rue du Parc, 139; tudo foi seguido de um aperitivo oferecido pela comunidade portuguesa e o vinho de honra oferecido pela Freguesia de la Chaux-de-Fonds .

Reportagem de António Domingues