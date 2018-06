O Grupo Desportivo Quinas de Zurique, fundado no dia 15 de março de 2010, festejou o seu 8° aniversário com muita alegria e com desejos de se poderem afirmar cada vez mais no seio da nossa comunidade. Um grupo de amigos amador que deseja participar em eventos desportivos e que tem alcançado alguns resultados de relevo. Uma palavra para o Paulo Ferreira por todo o seu empenho e determinação e os nossos parabéns pela equipa feminina que começa a dar os primeiros passos.

