O Centro Lusitano de Zurique foi cantar as janeiras na residência do embaixador em Berna

Todos os anos, a direção e sócios do Centro Lusitano de Zurique percorre a Suíça para cantar as janeiras em prol de causas sociais que defende todos os anos. Assim, durante os meses de janeiro e fevereiro, aos sábados, este grupo de pessoas, amantes da música popular, vestidos a rigor com as cores da sua coletividade, depois de uma apresentação, cantam as janeiras e recolhem a generosidade de todos os presentes. No final, o montante recolhido tem sempre um destino, uma causa social, conforme as solicitações que recebem ano após ano. O embaixador de Portugal, Dr. António Ricoca de Freire, recebeu esta comitiva na sua residência oficial em Berna e ficou muito agradado com esta iniciativa e de imediato acedeu, elevando o espírito solidário e a abnegação de todos os elementos desta coletividade. As Janeiras (cantar as Janeiras) é uma tradição que consiste no cantar de músicas pelas ruas por grupos de pessoas anunciando o nascimento de Jesus, desejando um feliz ano novo. Normalmente, ocorrem em janeiro, começando no dia 1 e estendendo-se até dia 6, Dia de Reis ou Epifania. Hoje em dia, muitos grupos (especialmente citadinos) prolongam o Cantar de Janeiras durante todo o mês. No caso do Centro Lusitano, prolonga um pouco mais esse período. Daremos depois conta do destino do pecúlio recolhido e quais as instituições abrangidas por esta onda de solidariedade.

