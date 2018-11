O 10.° encontro dos madeirenses na Suíça contou com a presença do embaixador Dr. António Ricoca de Freire

No jardim da casa do anfitrião, o confrade Lino de Jesus Dionísio, em Chatel St Denis, realizou-se o décimo encontro dos madeirenses que vivem na Suíça, no passado dia 23 de setembro, encontro que teve início no ano de 2006, e que apenas por dois anos não se realizou. Um encontro que se pautou pela alegria, pelo convívio, pelas iguarias madeirenses, pela sua cerveja, pelo Ponche e pelo bolo de mel, entre muitas outras. Muita animação, com a Tuna Luso helvética, que com a sua arte animou a tarde. O Embaixador de Portugal em Berna, Dr. António Ricoca de Freire, fez questão em marcar presença neste convívio e não se coibiu em aceder ao desafio do Confrade Lino em colocar um chapéu típico da Madeira e posar para a nossa câmara. Na verdade, um convívio cheio de alegria, pleno de uma imensa paixão pela região da Madeira, com as suas tradições e saberes que enobrecem todo um povo e Portugal. O maracujá fez as delícias, assim como um vinho Madeira Bual de 10 anos. Um verdadeiro arraial da Madeira em terras helvéticas, mais concretamente em Chatel St. Denis, com a muito boa disposição de todos os participantes que esperam já pelo próximo convívio do próximo ano. A ilha da Madeira é a pérola do Atlântico, com Porto Santo por perto, dada a beleza ímpar que abraça a região autónoma.

Publicidade