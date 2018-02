Novidades do rancho folclórico português de Bienne

Foi no dia 16 de dezembro que visitei o local do ensaio do rancho, aonde fui recebido pelo elenco quase completo de músicos, bailarinas, bailarinos e pelo simpático e jovem presidente Senhor José Sousa e pela sua esposa Dona Sílvia Sousa, a pedra brilhante na organização do rancho.

Assisti ao ensaio em que se sente a cultura portuguesa nos mais profundos afetos e também com a preocupação de se passar aos jovens a cultura do folclore português, eesta filosofia é bem-sucedida, pois o rancho conta com muitos jovens bem motivados para continuar a dar vida às danças populares de Portugal. Atualmente o rancho prepara os Reis e todos os anos correm a região do Seeland e Jura a cantar as Janeiras (cantigas do ano novo). O programa do rancho para 2018 é muito guarnecido com festividades, como a comemoração dos 25 anos do rancho, e a publicação de um livro sobre a história do rancho que vai sair em fevereiro de 2018. O jornal Gazeta vai fazer uma reportagem do aniversário do rancho em 2018 e da apresentação do livro.

Bravo a todos pela disponibilidade e empenho da imagem da Cultura Portuguesa, que está bem presente nas terras do SEELAND BE.

José Duarte