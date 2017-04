No mês de janeiro estavam registados 15 050 portugueses no Fundo de desemprego

No passado mês de janeiro, estavam registados no fundo de desemprego helvético 15 050 portugueses. O Cantão que tem mais desempregados portugueses registados é o do Valais com 3 247 inscritos. Este é um fenómeno que tem vindo a afetar a comunidade portuguesa e que tem vindo a aumentar, mesmo se gradualmente. Há dois anos, pelo mesmo período, estavam inscritos cerca de 12 mil portugueses. Os setores que contam com o maior número de desempregados são o da hotelaria, construção e o das limpezas. Quanto ao setor da construção, deve-se ter em conta a sazonalidade e o facto de muitos portugueses trabalharem por intermédio de agências de trabalho temporário, que só voltarão a ter pedidos por parte das empresas quando estabilizar o tempo com temperaturas mais amenas, mesmo se este setor económico helvético tem excelentes previsões para os próximos dois anos. Em relação à gastronomia influencia também o fator sazonal, dado que muitos hotéis e restaurantes só completam os seus quadros no início da primavera. Contudo, o melhor caminho para uma estabilidade de emprego é a formação profissional eum conhecimento capaz das línguas nacionais helvéticas. Só com uma plena integração é que se pode alcançar uma estabilidade laboral. No entanto, seguindo a mesma linha dos últimos anos, este número tende a aumentar.

Zurique – 1257

Berna – 767

Luzerna – 274

Uri – 65

Schwyz – 50

Obwalden – 24

Nidwalden – 22

Glarus – 41

Zug – 54

Friburgo – 1108

Solothurn – 79

Basel Stadt – 237

Basel Land – 82

Schaffhausen – 29

Apenzell A- Rh – 29

Apenzell I.Rh – 28

St Gallen – 215

Grisões – 592

Aargau – 382

Turgóvia – 160

Ticino – 553

Vaud – 3076

Valais – 3247

Neuchâtel – 1029

Genebra – 1524

Jura – 126