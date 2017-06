Nina Simonet e o seu novo trabalho “Ausência”

A Nina Simonet volta a surpreender-nos, com este magnífico trabalho “Ausência”. Senhora de uma voz suave e profunda, encanta a sua paixão pelo fado e pelo mundo da canção. Há uns anos, a Nina confessou-nos que “o Fado são aromas de essências poéticas lusitanas, que enaltecem um mundo inteiro. Eu vivo para o fado, e o fado faz parte do meu mundo.” A Nina é uma fadista da nossa comunidade, vive no cantão de Neuchatel, e, desde que a conhecemos, sempre nos surpreendeu com a sua simplicidade e a sua vontade em defender a sua a paixão de sempre: o fado. Este seu trabalho emana tranquilidade e maturidade, emana poesia e ilusões, emana sabedoria por um povo, tradição e deseja, acima de tudo, ser apenas complemento a tudo o que já foi dito e realizado em nome do fado. Este trabalho “Ausência” é também um elo com a comunidade de acolhimento, dado que a Nina vive no cantão de Neuchâtel, como já referimos, e alguns temas são cantados em francês. Respira-se o fado, quando ouvimos este novo trabalho da Nina, que é o 3.° da sua carreira. A Nina é natural da freguesia Vila de Eixo, Aveiro, e vive na Suíça desde os meados dos anos 80.

