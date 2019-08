Mude o seu seguro automóvel, pode poupar até 50%

Está a chegar ao momento de poder trocar o seu seguro de saúde.

Embora seja comum que os prémios de seguro de saúde estejam em constante evolução, deve por isso mesmo, comparar as ofertas anuais e escolher a melhor.

Os suíços também são surpreendentemente propensos à troca, ​​quando se trata do seguro de carro. Podem-se inteirar dos prémios que estão atualmente muito vantajosos e assim, o potencial de poupança é muito interessante. Mesmo para quem não conduz muito, uma mudança de seguro vale a pena.

A kasko2go – uma startup da Zug – tem vindo a revolucionar o mercado dos seguros automóveis, desde a primavera. Oferecendo prémios mais baixos até 50%, em relação aos seus concorrentes, não menos importante para este público-alvo. Isso é feito usando inteligência artificial e dados de telemática para levar em conta o comportamento de condução individual.

Uma pesquisa realizada pela bonus.ch no verão passado, mostra que apenas 7% dos participantes mudaram o seu seguro automóvel no início de 2018. Se os suíços adotassem a mudança no seguro automóvel, poderiam amortecer uma parte significativa, do aumento não verificado dos custos do seguro de saúde. Com uma mudança de seguro para motoristas kasko2go pode ganhar até 50% de poupança premium. Mas há uma necessidade de aderir rapidamente: muitas apólices de seguros podem ser encerradas no final do ano civil e com três meses de antecedência. Se o aviso por escrito de rescisão não chegar ao provedor de seguro antes de 30 de setembro, ele será renovado por mais um ano.

Motoristas menores pagam prémios significativamente mais baixos

Graças aos dados de Inteligência Artificial e Telemática, a solução inovadora da kasko2go oferece uma avaliação em tempo real do comportamento de condução e uma alternativa significativamente mais barata ao seguro convencional. O prémio é calculado mensalmente com base nos quilómetros percorridos e deduzido em descontos ao prémio acordado, em particular para os condutores que não conduzem muito, como os condutores de domingo, que beneficiam sempre de condições de seguro atraentes, porque pagam apenas os quilómetros percorridos.

Comportamento de condução conta, não a nacionalidade

Ainda hoje é o caso de certos grupos, pagarem muito mais pelo seguro de carro, simplesmente por causa da sua nacionalidade ou por serem mais novos. Não importa o quanto eles conduzem de forma eficaz ou se eles são motoristas atentos, seguros ou velocistas imprudentes. No kasko2go, por outro lado, os primeiros são sempre recompensados ​​com prémios baixos.

Tudo num aplicativo

Ao contrário do seguro tradicional, os prémios são cobrados diretamente no cartão de crédito a cada mês, sem o incómodo da papelada. A tecnologia é simples e compacta no smartphone. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado sem compromisso na App Store ou na Google Play Store. “Com o seu conceito inovador, o kasko2go é tão simples quanto inteligente e oferece valor agregado para todos”. “Quem procura uma alternativa contemporânea, acessível e justa para o seguro tradicional, encontrará o que está procurando”, diz Genadi Man, fundador e CEO da kasko2go. “E o manuseio é muito simples: baixe o aplicativo, insira os seus dados, selecione a tarifa e desligue”.

Sobre a kasko2go AG

A kasko2go é uma provedora inovadora nas soluções de seguros que visa promover uma cultura de condução segura no seio da sociedade. Com avaliações especialmente desenvolvidas com base na inteligência artificial e na introdução de dados, utilizando modelos pay-as-you-drive e pay-as-you-drive, o kasko2go reduz, assim os prémios de seguro até 50%. Desde abril de 2019, a kasko2go na Suíça, juntamente com seu parceiro de seguros Dextra, vem oferecendo um aplicativo revolucionário no seguro automóvel, que calcula o prémio com base no comportamento pessoal de condução. A Kasko2go já tem mais de 150.000 clientes em todo o mundo usando o sistema inovador. A empresa que está baseada em Zug foi fundada no ano de 2017 e emprega mais de 60 pessoas dentro do Grupo – muitas delas engenheiras, cientistas e especialistas em seguros.

Visite já o nosso site: www.kasko2go.com