Morreu o José Alberto Almeida no passado dia 21 de junho em Samedan, aos 61 anos de idade, depois de uma luta feroz contra a doença. O Almeida, como era carinhosamente conhecido no seio na comunidade portuguesa, lutava contra um tumor. Foi operado há cerca de 4 anos e tudo levava a crer que tinha superado a doença, mas tal não aconteceu, passando o tumor para os ossos e acabando por lhe ser fatal. O Almeida era natural de Viseu, nasceu no dia 5 de maio de 1957, e desempenhou um papel fundamental nos anos 90 no movimento associativo. Chegou à Suíça nos princípios dos anos 80 e começou a trabalhar no hotel Laudinela em St Moritz. Foi um dos pilares, juntamente com outros elementos, da Associação Desportiva Cultural Recreativa da Engadina, impulsionando e proporcionando eventos e acompanhamento ao crescente número de portugueses que, entretanto, chegavam à região. Colaborou também com o nosso jornal com diversos artigos de interesse sobre a comunidade portuguesa, sendo que o jornalismo e a fotografia eram duas das suas imensas paixões. Sempre com o interesse de informar bem a comunidade, fundou o site pt-comunidades.ch, uma iniciativa que lhe deu imenso prazer e que o realizava em pleno. Foi também o primeiro português a abrir um negócio de produtos portugueses na Engadina. Pai de 3 filhos, dois do primeiro casamento, adepto incontornável do SL Benfica, amigo do seu amigo, a doença foi mais forte e a comunidade na Engadina perdeu um acérrimo defensor dos valores e tradições lusitanas em terras helvéticas. A sua paixão pelo mundo da gastronomia levou-o a ser empresário com o seu restaurante Burdun, em La Punt, em que a qualidade do serviço e a excelência da cozinha eram pontos de referência. O corpo esteve em câmara ardente no dia 22 de junho, na capela do hospital em Samedan, e no final foi transportado para Portugal onde se realizou o funeral no dia 25 de junho no crematório de Viseu. As nossas sentidas condolências à família.

A. Sá e Jerónimo Marreiros