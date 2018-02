Mariana Ramos e a sua paixão pela ginástica em Sierre

A Mariana Ramos é uma jovem de 13 anos que se dedica à ginástica e tem participado nos campeonatos do cantão do Valais onde já obteve alguns resultados de relevo. Nasceu em Sierre e frequenta a escola Suíça com bom aproveitamento. Este ano participou em ginástica rítmica e obteve a 11.a posição, ao contrário dos últimos dois anos em que obteve o 3.° lugar. A Mariana deseja no futuro ser hospedeira, nasceu em Sierre, a sua mãe é natural de Lisboa e o pai de Viseu. Tem um irmão de 10 anos de idade. Frequenta o rancho Folclórico de Sierre e o oitavo ano da escola portuguesa. Começou por praticar desporto em Chippis, depois a família mudou-se para Sierre e recomeçou com a modalidade aos 12 anos de idade. Gosta muito de dançar e sente uma alegria imensa quando o faz. Participa com muita alegria também no Rancho e devemos dizer que a Mariana fala um português muito fluente e de excelente nível. Parabéns, Mariana, e continua a seguir os teus sonhos.

