Mais um grande sucesso do popular cantor Anjinho

O nosso amigo Anjinho acaba de lançar mais um trabalho e desta vez acompanhado pela Diana. Este CD promete ser mais um enorme sucesso deste popular cantor que tem merecido os mais rasgados elogios e aceitação por parte da comunidade portuguesa na Suíça. Assim, este trabalho, que tem o nome “Beijar faz bem ao coração”, é capaz de ter razão e de certeza que beijar nunca fez mal a ninguém. Como é sabido, o Anjinho tem um público bem definido e já encheu por completo recintos, dada a sua virtualidade em improvisar nas famosas desgarradas e, claro está, ninguém fica sem resposta. No entanto, paralelamente, o popular cantor tem sabido inovar, sempre num tom de cariz popular, tem revelado trabalhos de enorme interesse e muito bem estruturados. Temos a certeza de que vamos ver o Anjinho muitas vezes nos eventos da comunidade portuguesa, dado que a sua simpatia e talento são do reconhecimento geral e muito bem aceites. Este trabalho contou ainda com a participação especial do Manuel Silva e da Andreia Santos. Este trabalho do Anjinho e da Diana foi editado pela editora Império da Música.

