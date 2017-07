Mais um acidente, mais um português que morreu no setor da construção na Suíça

No passado dia 15 de junho, o malogrado trabalhador Alexandre Marques de 32 anos de idade, foi atingido pela pá de uma escavadora, o que lhe provocou a morte imediata, e os serviços de assistência que chegaram pouco tempo depois ao local só tiveram de confirmar o óbito. O acidente ocorreu em Zurique. Infelizmente todos os anos ocorrem demasiados acidentes mortais, em que algum português perde a vida no seu local de trabalho; infelizmente os números assim o provam, e infelizmente somos testemunhas de tal ao longo dos anos através das páginas do nossos jornal. Está um inquérito em curso, já que existem muitas dúvidas por parte das autoridades a respeito da forma como aconteceu esta tragédia. O Alexandre era casado, pai de uma menina de 4 anos, e a sua esposa está à espera de gémeos. São momentos de muita dor. O Alexandre nasceu no dia 18 de maio de 1985, era natural da Pereira, Pinheiro, Castro D’Aire, e o funeral realizou-se no passado dia 24 de junho na sua freguesia natal. Os nossos sentidos pêsames à família enlutada.

