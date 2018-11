Partilhar no Facebook

O Sindicato UNIA levou a cabo uma accão simbólica onde apelou ao governo federal que tutele medidas na defesa dos salários na Suíça, em território helvético, no âmbito dos acordos com a União Europeia sobre a livre circulação de pessoas. «Na defesa dos salários e das condições do trabalho» foi o slogan que se pôde ouvir, onde cerca de 300 pessoas simbolicamente recordaram ao governo federal que existe uma linha vermelha que não podem ultrapassar.