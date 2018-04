Júlio Da Silva e o seu Büner restaurante em Berna

Júlio da Silva, natural de Amarante, é o proprietário do famoso restaurante Büner em Berna, local que tem o reconhecimento ao mais alto nível pela classe política helvética, do desporto e da cultura, assim como de todos aqueles que gostam de comer bem, com uma gastronomia baseada na simplicidade e na excelência dos seus produtos, e a beber um bom vinho, dado que tem uma excelente cave com vinhos de eleição de todo o mundo, especialmente vinhos portugueses. Júlio da Silva é um apaixonado pelo futebol e pelo clube dos YB (Young Boys), sendo uma presença assídua naquele estádio.

