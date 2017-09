Jovens em Luzerna em obra solidária por quem mais precisa

Um grupo de jovens da Suíça central uniu-se e fundou uma organização de solidariedade. O movimento chama-se Lusohelvético e tem como objetivo ajudar os bombeiros voluntários em Portugal, dado o seu empenho não ser muitas vezes reconhecido e lutam sempre com muita falta de meios.

Assim, no sábado dia 17 de julho, estes jovens organizaram uma festa de solidariedade no Centro Português de Obernau, Luzerna. O Centro cedeu um franco por cada bebida vendida ao movimento. Além disso, foram também criados um botão, uma pulseira de solidariedade, que foram vendidos para o efeito, pelo valor de cinco francos. Estes itens podem ainda ser adquiridos em vários locais na Suíça central ou entrando em contato pelas redes sociais (Facebook ou Instagram – lusohelvetico).

O movimento Lusohelvético vai viajar no final do verão até Portugal onde vão levar a ajuda monetária a cooperações de bombeiros nas zonas afetadas. Esta jovem equipa vai ainda colaborar na limpeza das florestas, ajudar a plantar árvores e levar o apoio possível a pessoas necessitadas. Os recursos recolhidos até esse dia irão ser entregues pessoalmente aos bombeiros voluntários. Daremos depois a conhecer no nosso jornal a quem e como esta ajuda foi entregue. As cooperações de bombeiros contempladas podem depois usar a ajuda monetária conforme a sua conveniência e necessidade.

Outros eventos e atividades vão ser organizados até ao final do verão. Se desejas também mostrar a tua solidariedade e não moras na Suíça central, entra em contato com os Lusohelvético e leva esta iniciativa para a tua localidade (Facebook ou Instagram). Vamos abraçar Portugal e ajudar o nosso país.

Verónica Cardoso

Facebook lusohelveticos