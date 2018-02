José Martinho é o novo líder do Partido Social Democrata da Suíça

Após um vazio directivo que se prolongou por vários anos, o PSD da Suíça elegeu de novo os seus novos dirigentes. Foi no passado dia 16 de dezembro, em Genebra, que se realizou o ato eleitoral.

A nova Comissão Política de secção é liderada por José Martinho, 47 anos, residente em Lausanne, e filiado no partido (JSD primeiro e PSD depois) há mais de 30 anos. Para o novo Presidente o principal desafio é, nestes primeiros tempos e após este prolongado interregno, arrumar a casa e devolver ao PSD Suíça a capacidade de mobilização que já teve em tempos idos, aumentando consideravelmente a militância ativa. Para isso conta com uma equipa de colaboradores experientes, coesa, equilibrada e geradora de consensos.

José Martinho foi candidato a Deputado à Assembleia da República em 2015 pela coligação ‘Portugal à Frente’ pelo Círculo eleitoral da Europa, e defende que é necessário melhorar o peso institucional das comunidades em Portugal, através de medidas que passam, segundo ele, “pelo aumento do número de deputados eleitos pelos círculos da emigração, a participação dos emigrantes nas eleições autárquicas, a alteração da Lei do recenceamento eleitoral, ou ainda a alteração do sistema de voto no estrangeiro”. Para José Martinho, “qualquer comunidade, por muito importante que seja no plano económico e social, só é forte se tiver um peso político que corresponda a essa sua importância”.

A Assembleia de secção da Suíça volta a reunir-se no próximo dia 13 de janeiro, em Lausanne, para realizar as eleições diretas, que designarão o futuro Presidente do Partido Social Democrata.