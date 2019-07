ISAG – European Business School

Uma porta para o ensino superior em Portugal

Com sede na cidade do Porto, uma delegação do ISAG esteve na Suíça, aquando da visita do Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, e é uma instituição de ensino superior politécnico privada de alto nível, dedicada à criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, devidamente reconhecida como uma das mais prestigiadas, qualificadas e inovadoras do país e do contexto europeu, e com uma forte relação de confiança com a comunidade escolar, empresarial e outras organizações. Os objetivos do ISAG consistem em formar diplomados nas áreas das Ciências Empresariais, do Turismo e das Línguas Aplicadas, sem prejuízo de outras, com uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, aptos para uma inserção qualificada e com sucesso nos diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade portuguesa, assim como prestar serviços especializados à comunidade e de aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, Francisco Costa e Catarina Lopes, em representação desta instituição de prestígio de ensino superior, acompanharam as jornadas de ensino “Estudar e Investigar em Portugal” com o Secretário de Estado e deram a conhecer os seus serviços nas áreas das Ciências Empresariais, Turismo e Línguas Aplicadas. Uma boa oportunidade de acesso ao ensino superior para os alunos que vivem na Suíça e que desejam abraçar o ensino superior em Portugal.

www.isag.pt