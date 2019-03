Hóquei em patins : Portugal regressa a Montreux!

Partilhar no Facebook

68.° COUPE DES NATIONS DE RINK-HOCKEY – MONTREUX

Em ano de Campeonato do Mundo, Montreux vai de novo organizar o seu famoso torneio, de 17 a 21 de abril, que permitirá a seleções como Portugal, Espanha, Argentina, Itália, etc., preparar da melhor maneira o Mundial.

A seleção Portuguesa irá de novo fazer tudo para reconquistar este que é um dos melhores torneios do mundo na modalidade e conta com o apoio de todos os imigrantes para o conseguir. De lembrar que a Argentina é atual vencedora deste torneio e estará de novo presente para o defender. Para os amantes do hóquei em patins, esta vai ser uma ocasião única para ver ao vivo os melhores hoquistas da atualidade.

Onde ? Salle Omnisports “du Pierrier”, Clarens

Quando? De 17 a 21 de abril de 2019, 14h-23h

Preços? Bilhete diário: adultos 23 fr., Estudantes/AVS/AI 15 fr., Crianças 5 fr.

Abonamentos: 3 dias 50/60/70 fr. ; 5 dias adultos 80/100 fr., crianças 20/28 fr.

Bilheteira on-Line: www.idticketing.ch/montreuxhc/event/713, para comprar ao melhor preço possível !!

Site : https://www.coupedesnations.com/

Pedro Antunes – Genève