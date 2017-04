Hóquei em Patins : Portugal estará em Montreux para defender o titulo de campeão!

Partilhar no Facebook

O HC Montreux, vai organisar o seu tradicional torneio internacional de Hóquei em patins « Coupe des Nations », de 12 a 16 de Abril 2017, na Salle omnisports du Pierrier (Clarens – Montreux).

Esta edição contará com as maiores potencias mundiais da modalidade.

Portugal, Espanha, Argentina, Italia, Chile, Angola, França (e Montreux), irão preparar o campeonato do Mundo 2017 neste torneio, sendo que Portugal tentará renovar o titulo obtido na ultima edição que foi jogada em 2015.

A comunidade portuguesa na Suiça, não deixará concerteza passar esta ocasião, para apoiar a « seleção das quinas » e ver os melhores « artistas » actuais da modalidade.

Será certamente um torneio emotivo, com jogadas rápidas, golos, polémicas e sempre o prazer de ver o que de melhor se faz no Hóquei em Patins mundial.

Esta será uma prova de fogo, em que cada jogador quererá mostrar ao seu selecionador, que quer e deve estar presente no próximo mundial…

Mais informações em : www.coupedesnations.ch