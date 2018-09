Homenagem de despedida a Mariana Correia em Genebra

A nossa fadista da comunidade regressou a Portugal como todos sabem. No entanto, dada a impossibilidade de marcar presença no dia 19 de maio, em Genebra, para a festa de despedida da Mariana Correia, e depois de receber as fotos dessa noite fantástica e muito merecida, não posso deixar de publicar o registo fotográfico desse evento memorável. A Mariana Correia deixou um registo de amizade irrepreensível no seio da nossa comunidade com o seu amor e paixão pelo Fado. Promoveu Portugal em terras helvéticas através do Fado. A sua voz percorreu todos os cantões de Suíça em nome de Portugal e do Fado. Cara Mariana, nunca é demais voltar a falar de ti. Como tal, eis o registo fotográfico da festa em que todos os teus amigos fizeram questão de marcar presença e presentar-te com palavras de agradecimento e de reconhecimento.

Publicidade