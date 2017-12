Foram apresentados os novos cursos da UNITRE em Luzerna

A UNITRE, a universidade para quem deseja aprender e conviver em harmonia, apresentou os seus cursos para o novo ano letivo no passado dia 24 de setembro no salão Papa Giovanni, em Emmenbrücke, cantão de Lucerna. Como tem acontecido nos últimos anos, foram apresentados os cursos em língua italiana, espanhola e portuguesa, que mereceram a melhor atenção de todos os presentes. Os cursos em língua portuguesa vão desde a História e a Literatura, Autodefesa, Ginástica preventiva, Literatura viva, Portugal e a caricatura, Teatro, Guitarra Portuguesa, Língua Portuguesa e conferências de interesse geral. Como sempre, os mentores em Língua Portuguesa estão muito motivados com o novo ano letivo e esperam que muitos portugueses possam aderir a este projeto de enorme valor cultural. A apresentação dos cursos teve no Jorge Esteves e na Célia Rodrigues os interlocutores certos e assertivos para esta iniciativa que, ano após ano, estamos em crer, é sempre um aliciante desafio e, assim, esperam poder contar com a participação de muitos portugueses. Não é só uma forma de convívio harmonioso, mas também uma possibilidade de aprender e de se construírem novos alicerces culturais, que fazem com que uma pessoa se sinta melhor. Disto, temos a certeza. Ano após ano os desafios mantêm-se, a enorme vontade em se fazer algo de diferente também, espera-se, agora, que os portugueses possam aderir e participar nesta montra cultural, que pode parecer ténue, mas que por certo é uma enorme ponte de saber e de conhecimentos. Para qualquer informação, contactar www.unitre-universitas.ch ou via email jorge.esteves@unitre-universitas.ch

Publicidade