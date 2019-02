Flipe Lobo, da Biologia a Alfarrabista

Muitos conhecem a minha paixão pelos livros antigos, revistas e jornais de outros tempos. Uma constante procura por registos da imprensa escrita de há muitos anos, para melhor conhecer a evolução de como esta se transformou até aos dias de hoje. Para me ajudar nesta minha aventura pelo mundo dos papéis, jornais, recortes e livros, tenho o Filipe Lobo, 53 anos de idade, natural de Felgueiras, que se doutorou em Biologia Marinha e que abandonou esta nobre área da ciência, para se dedicar ao comércio dos livros antigos, percorrendo as feiras no centro de Portugal. Pois foi numa destas feiras que conheci o Filipe Lobo e que me tem conseguido valiosos exemplares para a minha coleção. Mas, na verdade, visitar a casa deste alfarrabista de paixão, em S. João da Madeira, é como entrar num templo de sonhos adormecidos, dado que encontramos uma panóplia de livros e exemplares consumidos pela viagem do tempo, mas em perfeitas condições para nos fazer viajar e conhecer por dentro as notícias e a literatura de outrora. Para ser muito franco, quando visito a casa do Filipe, perco-me no tempo percorrido pela vida ao longos dos anos, palmilhada superiormente pelos notáveis homens da escrita e da literatura, em língua portuguesa, como o Jorge de Sena, Alexandre Herculano, Camilo, Eça, Almeida Garrett, Guerra Junqueiro, entre muitos outros, como dos jornais censurados pela polícia do regime, ou das revistas do início do século, que muito timidamente davam os primeiros passos. O Filipe Lobo começou esta sua aventura no mundo de alfarrabista no ano de 2009, e eu sinto uma enorme alegria por partilhar a sua paixão com os nossos leitores. Para quem desejar contactar o Filipe Lobo, pode fazê-lo através do e-mail filipewolf@sapo.pt, e, caso procure um exemplar , seja de que área for, contacte-o, porque de certeza que o Filipe vai encontrar o que procura.

