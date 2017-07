Festas Populares na ARCA de Reggensdorf

A Arca de Reggensdorf seguiu com as tradições populares ao organizar a sua tradicional festa de S. João no passado dia 24 de junho. Todos os anos é montado um arraial que conta com muita participação e muita emoção de muitos sócios e de muitos amigos desta coletividade. Não faltam os jogos tradicionais para as crianças, e os amigos das concertinas animam com as suas desgarradas e elevam ainda mais este movimento popular. Clara está que uma festa popular de S. João sem uma sardinhada não pode ser considerada uma festa, e claro está que não faltaram as sardinhas, as bifanas e os bolos confecionados pelas senhoras que estavam uma delicia. O Presidente Bruno Duarte manifestou-nos a sua satisfação por esta coletividade continuar a colocar esta festa no seu calendário de atividades e confidenciou-nos, também, que no próximo dia 1 de setembro o grupo de tetro da ARCA vai poder atuar depois da atuação do prestigiado grupo de teatro que vem de Portugal Atrapalhar-te. Uma festa muito bonita que vai ao encontro das nossas tradições.

