Festa do Sócio na Centro Português de Neuchâtel

Realizou-se a tradicional festa do sócio no Centro Português de Neuchâtel na qual o presidente aproveitou para entregar lembranças de reconhecimento a 3 sócios, dado que são associados da coletividade desde sempre e cumpriram 30 anos de filiação e dedicação a este ponto de encontro, um dos mais antigos em toda a comunidade e que ainda está em atividade. Assim, os sócios premiados foram o Joaquim Fontes, o André Nascimento, e o José S. O Rancho Folclórico de La Chaux de Fond fez a sua atuação muito colorida e que fez jus às nossas tradições folcloristas, e o conjunto MP3 animou com a música de baile todo o evento, com muita alegria e muita qualidade musical. O presidente Joaquim Tavares, no seu discurso, lembrou a todos os presentes que a coletividade deseja continuar a honrar os pergaminhos lusitanos em terras helvéticas, tanto que o Centro Português de Neuchâtel foi fundado no ano de 1972 e é um dos mais antigos no seio da nossa comunidade. Um delicioso assado foi preparado pela cozinha deste conhecido local para todos os presentes, e devemos dizer que estava delicioso. A festa do sócio faz parte do programa anual da coletividade e é um dos eventos mais esperados por parte de todos os associados. O Centro Português de Neuchâtel conta atualmente com 140 sócios ativos.

