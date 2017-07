Europcar no Tour da Suíça

A prestigiada empresa de aluguer de automóveis Europcar marca presença todos os anos no Tour da Suíça. A Europcar e o Tour, após estes anos de colaboração, estão ligados num sucesso e prestígio que todos os setores da sociedade helvética reconhecem. Assim, Carlos Sardinha, responsável máximo pela empresa, e um dos impulsionadores e obreiros do sucesso da Europcar, convidou o Cônsul de Portugal em Zurique, Dr. Licínio Bingre do Amaral, a participar numa etapa que culminou com um momento junto do nosso ciclista mais conhecido no momento, Rui Costa, que acabou por terminar o Tour na 5.a posição na geral.

