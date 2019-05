Empresários Portugueses investem no Futsal Minerva em Bern

O Futsal Minerva é o atual campeão helvético. Júlio Da Silva, também empresário do prestigiado Restaurante Büner, com ligações ao futebol, ao Young Boys, é desde o mês janeiro o chefe de Marketing do Futsal Minerva, em que atuam muitos e grandes talentosos jogadores portugueses e com um prestigiado treinador, Pedro Santos, que no passado treinou com a equipa de futsal do Sporting de Portugal. Assim, Júlio Da Silva, conseguiu vários contactos e patrocínios para que este clube continue no patamar dos grandes e nos melhores da Europa no futsal.

Carlos De Andrade, empresário em Bern ACIsolierung, assim como a Casa Lusitânia, da família Aragão, amigos pessoais de Júlio Da Silva, entraram neste projeto com uma generosa ajuda financeira, sendo, assim, referências de marca para o clube. O presidente Miro Prskalo agradece e tem muito orgulho no trabalho e união lusa em prol deste desporto, que continua a crescer e a atingir patamares de enorme qualidade competitiva.