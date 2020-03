Embaixador Dr. António Ricoca de Freire visita João Gonçalves, empresário português em Pfaffikon

Como tem vindo a ser seu apanágio, o Embaixador de Portugal na Suíça, Dr. António Ricoca de Freire, tem vindo a visitar o tecido empresarial da nossa comunidade, e felizmente que são muitos os que se têm destacado pelo seu empreendedorismo e pela sua visão empresarial, criando centenas de postos de trabalho e são, na maior parte das vezes, uma mais-valia para a economia portuguesa, dado que muito dos seus investimentos passam por Portugal. Assim sendo, o Embaixador de Portugal, acompanhado pelo Cônsul de Portugal em Zurique, Dr. Paulo Maia e Silva, e pela responsável pela AICEP, Dra. Ana Maria Rosas, visitaram as instalações da Carroçaria Gehrig, em Pfaffikon, do João Gonçalves, campeão do Mundo de Profissões, pela pintura de automóveis, em Helsínquia, e no momento tem o seu próprio empreendimento no qual trabalham cerca de 20 pessoas, ao mais alto nível e com o mais alto padrão de qualidade. O Embaixador ficou muito agradado com o que viu e com o dinamismo e a vontade do João Gonçalves em querer ser o melhor na sua área, dado que apenas com profissionalismo e acompanhando o desenvolvimento tecnológico da área é que se pode singrar num mundo tão competitivo, como a área do mundo automóvel. As melhores marcas do mundo automóvel são tratadas e colocadas de novo em circulação, seguindo-se as mais exigentes normas, para que a satisfação dos seus clientes seja completa, como é o caso. Assim, o Embaixador demonstrou toda a sua satisfação por tudo o que viu e, acima de tudo, pelo carinho que o João Gonçalves nutre pelas suas raízes, em Póvoa de Lanhoso.

