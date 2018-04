«Em tua casa…», nome do livro de Teresa Power das Famílias de Caná

Na Igreja de Dubensdorf, nos passados dias 10 e 11 de fevereiro, a família Power veio até à Suíça dar o seu testemunho de vida em nome das Famílias de Caná. A Teresa é natural de Lisboa e o seu marido Niall é irlandês e conheceram-se na Alemanha em 1992, a meio dos seus cursos universitários, inseridos no projeto Erasmus. A família Power vive atualmente perto do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, onde nasceram as Famílias de Caná. Ambos exercem as suas profissões; o Niall na Universidade de Aveiro, a Teresa como professora de Inglês em Anadia. Abertos à vida e ao amor, foram abençoados com sete filhos, tendo um deles falecido com apenas um ano e meio de idade. São eles o Francisco, a Clara, o Tomás (falecido), o David, a Lúcia, o António e a Sara. Liberto Santos, da Missão Católica de Zurique, juntamente com outros membros, organizaram a vinda da família Power para partilharem os valores da família e da oração, encontrando tempo ainda para brincar, rezar e conviver no seio da palavra de Deus. Partilhar o amor no seio da família.

Qual é a mensagem que nos traz este livro?

“Em tua casa” conta a história da nossa família em pequenos episódios. Uns divertidos, outros mais tristes, episódios que fizeram a nossa vida e que partiu de um Blog que escrevi durante dois anos e meio com o nome “uma família católica”. Foi um Blog que foi atraindo muitas pessoas e foi a partir daí que nasceu o site na internet das Famílias de Caná. Durante dois anos e meio contei muitas crónicas sobre a nossa família, e sempre sobre a palavra de Deus, que agora estão compilados em livro.

Faz todo o sentido dar uma orientação espiritual nos dias atuais da nossa sociedade?

Sem dúvida. Nós quisemos dar o testemunho de como é que uma família católica pode viver no mundo de hoje. Mantendo o seu catolicismo, fiel ao evangelho de Jesus, num mundo de hoje. É por isso que os episódios são engraçados, contar como a palavra de Deus se adapta às diversas ocasiões da nossa vida; momentos na escola, momentos em casa, momentos tristes, momentos alegres, etc.

Esse vosso testemunho, esta forma de vida, vocês partilham um pouco por todo o lado, não é assim?

Esta é a nossa Missão. Isto é uma Missão. Começámos por fazer isto, por exemplo, o senhor Padre pedia-nos, quando fazíamos a preparação dos pais para a primeira comunhão, ou para o batismo, para nós irmos e darmos o nosso testemunho, e pouco a pouco começou a ser mais intenso; começámos por ir a diversos pontos de Portugal e nos dias de hoje vamos praticamente todos os fins de semana; sábado ou domingo vamos a um ponto do país partilhar o nosso testemunho, como estamos aqui na Suíça neste fim de semana.

Nos dias de hoje existem imensos problemas no seio das famílias, perda de valores, entre outros. Qual é o conselho que poderia dar a essas famílias e a esses pais?

O nosso lema, ou o lema das Famílias de Caná, é o de tempo de família e tempo de Deus; oferecer ao Senhor, em todos os dias, um bocadinho de tempo para estarmos em família, para brincarmos em família, como estamos aqui reunidos todos juntos aqui hoje, seja saltar à corda, brincar, mas também encontrar um pouco de tempo para a oração. Encontrar todos os dias um pouco de tempo para a vida espiritual em casa.

Mas existem todos os dias obstáculos; como fazer para os ultrapassar?

A ideia é esta: quando chamamos Jesus e Maria para nossa casa, como fez o casal das Bodas de Caná…, quando Jesus e Maria estão em nossa casa, é muito mais fácil ultrapassar todos os obstáculos. Se dermos o tempo à família e a Deus, tudo o resto é que anda à volta, não são os problemas. Muitas pessoas dizem que não têm tempo para brincar os filhos ou para falar com eles, ou para rezar; nós fazemos ao contrário, esse tempo nunca nos falta.