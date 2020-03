Edição Março 2020

O mundo foi apanhado por este vírus ao qual deram o nome de covid-19. Tudo teve início na China, e ao que parece já se alastrou a todos os países e a todos os continentes. Todas as festas portuguesas estão a ser canceladas, assim como as grandes feiras internacionais e até o Salão Automóvel de Genebra foi cancelado, no território helvético. A comunidade portuguesa está atenta e de um certo modo até preocupada, mesmo se, por vezes, as notícias são contraditórias e alarmantes. E isto porque muitos dizem que este vírus só ataca idosos e que o risco é mínimo nos mais jovens. Seja como for, a verdade é que a grande imprensa, e as redes sociais, estão quase num estado permanente a produzir, e a divulgar, notícias de suspeitas e de casos confirmados e muitos começam a entrar num estado de total confusão e de histerismo de alerta. Já não é a primeira vez que surgem estes surtos epidémicos que sempre colocam à prova todo o sistema de informação e dos serviços sanitários em todo o mundo. A verdade é que vai aparecer uma vacina, como aconteceu em anos passados, e que se vai vender aos milhões. Disto tenho a certeza. Até os supermercados na Suíça esgotam os stocks nas prateleiras, sobretudo em massas, arroz, bebidas e açúcar. Assim, todas as atenções estão voltadas, no momento, para este coronavírus e veremos até que ponto se desenvolve e quando tudo volta à normalidade… Quanto às e consequências, decerto que haverá muitas, e a curto prazo, a nível dos mercados financeiros.

