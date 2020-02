Edição Fevereiro 2020

O ano de 2020 é considerado por muitos, na Suíça, como o ano do início do Baby Boom dos finais dos anos 50 e início dos anos 60. Dito assim, muitos não entenderão o significado e o alcance desta frase. Mas, passo a explicar: o sistema de reformas na Suíça, segundo muitos analistas helvéticos, tem medo de que o pedido a que se vai dar início neste ano, por parte de todas as pessoas que estão na idade de pedir a reforma, ou a pré-reforma, seja de tal ordem um peso para as contas da AVS/AHV, entidade que paga as reformas, ou a Caisse de Compensation de Genebra, que paga as reformas no estrangeiro, que pode vir mesmo a colocar em dificuldade as suas finanças na próxima década. E chama-se Baby Boom, porque eessa década de 1955 a 1965 representou anos fartos de nascimentos, tendo sido também em tal momento que a população aumentou consideravelmente na Europa. Muitos falam, portanto, nas dificuldades das contas; porém, são poucos aqueles que se pronunciam sobre o que essas pessoas contribuíram, trabalharam, e os anos durante os quais fizeram os seus descontos. Alertam mais para o peso negativo nas contas, mas esquecem-se de que, efetivamente, essas pessoas descontaram e contribuíram para o sistema. É também verdade que ainda ninguém disse que vai ser necesssário limitar ou reduzir essas mesmas prestações, mas os artigos e as opiniões nos jornais helvéticos abordam constantemente esse número de pessoas que está prestes a dar início ao pedido daquilo a que têm direito. E isto faz com que os mais jovens comecem a ter umas ideias, colocando muitas questões, como a seguinte: será que se deve mesmo descontar para algo no futuro, se, muito provavelmente, virá a ser necessário trabalhar mais anos para se poder usufruir de tal? E a Suíça o que paga como reforma não chega para se viver condignamente, caso uma pessoa não tenha uma boa Caixa de Pensão – ou, e melhor ainda, uma poupança reforçada com um 3.° Pilar. Bem, eu dentro em breve faço parte deste Baby Boom, e tenho tudo pronto para solicitar o resultado de muitos anos de trabalho e de muito esforço, assim a vida permita.

