Edição Fevereiro 2018

Uma palavra sincera de amizade para a nossa amiga Mariana Correia, fadista por convicção, e um talento natural, que espalha a sua emoção de cantar o fado há 30 anos no seio da nossa comunidade. A Mariana vai regressar em breve a Portugal e, como tal, vamos ter de ir ao seu encontro para a poder ouvir, porque temos a certeza de que nunca vai largar a enorme paixão que sente pelo fado. Infelizmente, nunca mereceu a devida atenção pelas nossas entidades oficiais, até pelo amor que sente pelo nosso Portugal e que sempre fez questão, com muito orgulho, de mencionar nos seus numerosos espetáculos que deu para os suíços. Muitos suíços aprenderam a gostar de fado pela mão da Mariana. Tantas medalhas de mérito e das comunidades para tanta gente, e nunca ninguém se lembrou, de facto, da Mariana Correia.

«Diálogos com a comunidade» é o que vai acontecer neste mês de fevereiro, quando recebermos a visita do Secretário de Estado das Comunidades e da sua comitiva. Vamos poder falar abertamente de muitos problemas e de como poderemos minimizá-los, ou resolvê-los, como é, entre outros assuntos, o caso das cartas de condução, quando os portugueses regressam ao nosso país em definitivo. Ou, o que vai acontecer a um reformado da comunidade, quando regressar a Portugal a nível fiscal. Será que pode usufruir do estatuto de residente não habitual? Em que condições? Como fazê-lo? Desde já, lançamos o repto aos portugueses de participarem nestes diálogos que se vão realizar em Renens, Berna e Zurique.

Portugal é o nosso país e todos nós sentimos uma paixão intrínseca pelas nossas origens, pela família e tradições, em que nos envolvemos com a palavra «saudade» de uma forma única, e em todo o mundo. A Saudade que nos torna, por vezes, mais fortes para enfrentarmos todos os desafios e as incertezas no nosso percurso de emigrante. Depois de alguns anos, somos emigrantes lá dentro e cá fora, e essa realidade, infelizmente, nem a saudade consegue evitar. Mas somos portugueses com muito orgulho e falamos a língua de Camões.

Uma palavra para o Portugal em Movimento, que se espera que seja de verdade diferente e orgulhosamente português. Estamos em crer que assim vai ser, pelo menos o primeiro encontro superou todas as expetativas.