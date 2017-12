Edição Dezembro 2017

Este é o último editorial no ano de 2017. Tenho aproveitado este espaço para dar a conhecer a minha opinião sobre muitos factos que merecem uma atenção especial. Com efeito, a nossa comunidade está em mutação, mesmo se muitos ainda não se aperceberam desse fenómeno. A migração lusitana tem mudado ao longo dos últimos anos e, felizmente, conseguimos ver portugueses em altos cargos e lugares de chefia, o que de há alguns anos a esta parte não se via. E ainda bem que assim é. O nível de formação profissional melhorou, mesmo se ainda existe um longo caminho a percorrer. Mas os desafios e as exigências mantêm-se. Chegaram à Suíça nos anos 80, até princípios dos anos 90, mais de 140 mil portugueses e muitos deles estão agora a preparar o seu regresso. Muitos através da reforma antecipada do FAR, para quem trabalha na construção civil, outros por iniciativa própria, levantando para o efeito todo o seu capital acumulado nas Caixas de Pensão. Ao contrário do que muitos falam, sem terem conhecimento de causa, o levantamento dos fundos ainda é possível ao abrigo do acordo administrativo em vigor. O que se passa é que muitas Caixas de Pensão têm estatutos próprios, e a partir de uma certa idade e anos de atividade junto da empresa, podem limitar o levantamento da totalidade desses mesmos fundos. Mas isso talvez seja tema para uma das próximas edições, ainda que já tal tenhamos também abordado em páginas de edições anteriores do nosso jornal.

E, naturalmente, esta quadra de natal vai repetir tantas outras em desejos de boa vontade, solidariedade, paixão, perdão e compreensão. Votos de saúde, votos de bem-estar e de alegria. Tantos votos que muitos caem em saco roto, no entanto. Infelizmente é um círculo vicioso. Mas estamos aqui para apelar a todos a que tenham bom senso, não excluindo ninguém. Em meu nome e em nome de todos os que colaboram nas páginas deste jornal, reitero mesmo os maiores votos natalícios que este mundo, um pouco periclitante no momento, possa ainda oferecer. Feliz Natal e Bom Ano Novo.

