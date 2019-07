Edição Agosto 2019

Neste mês de agosto, em que muitos portugueses se deslocam ao nosso país para as merecidas férias, junto das suas famílias e onde os esperam imensas festas populares, parece que a comunidade vai a banhos, dada a escassez de acontecimentos e de atividades por esta altura do ano. No entanto, alguns assuntos deverão ser confrontados com alguma seriedade, no seio da sociedade helvética, e muito em breve. Um deles é a iniciativa dos jovens suíços que vão lançar uma iniciativa a referendo para prolongar a idade da reforma para aos 66 anos de idade. Quase podemos dizer que os jovens não querem trabalhar e descontar para aqueles que estão à porta da sua idade da reforma e que trabalharam uma vida inteira para aqueles que se pensionaram antes. Dizem que a caixa de compensação AVS/AHV não vai ter dinheiro para todos, daqui a uns anos, mesmo se as prestações que paga são manifestamente insuficientes para uma vida condigna na Suíça (claro que para quem cá fica pode recorrer aos complementos sociais); mas, também é verdade que é mais do que suficiente para se viver num dos países no sul da Europa. Já não basta a indefinição em relação aos fundos do Segundo Pilar, ou Caixa de Pensão, em que algumas caixas demonstram sérios problemas de instabilidade financeira, colocando em risco quem trabalhou e descontou toda uma vida para esses mesmos fundos, como, também, cada vez mais ficam amontoados milhões desses mesmos fundos à espera de serem resgatados, e isto pela falta de critério, exigências absurdas, e falta de transparência ou vontade, para quem opte por regressar em definitivo aos seus países antes da idade da reforma. O sistema, apesar de se reconhecer que proporciona uma enorme estabilidade financeira ao longo dos anos, para quem se decida a levantar os mesmos — pode optar ainda por um complemento de reforma ao primeiro Pilar(AVS/AHV)– , também produz imensos obstáculos a quem tem pequenos montantes e muitos não os conseguem levantar. Umas férias felizes e reconfortantes e regressem bem e em saúde.

